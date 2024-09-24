台北弊案沈慶京司機爆孭數赴澳門　惹洗錢質疑

台灣台北京華城改建弊案，檢方正積極提訊在押被告等人，全面清查是否有不法金流。台媒周二（24日）報道，檢廉在威京集團主席沈慶京6年前與專屬司機的一宗恐嚇取財未遂官司中，找到疑似金流破綻，很可能成為重大突破。

上述案件判決書顯示，王姓男子自2013年6月起，任職中國石油化學工業開發股份有限公司，並擔任該公司董事長沈慶京的專屬司機，直至2016年6月離職。在2018年4月至9月，王男多次向沈傳訊索討30萬港元，內容稱「答應我的要給我」、「你跟名嘴女在澳門一同住房」、「要調（查）我總共報幾次海關，又帶港幣，又是怎麼換成台幣」，「沒收到回覆，就去應議員辦公室，讓她了解」。王男又對沈稱自己是冒着被海關扣押，滯留還被查稅，「背上10幾趟，上好幾億台幣」。

沈慶京被王男威脅後未有屈服，也沒支付任何款項，並在事後報警提告。據法官調查，沈否認有任何不正常男女關係，但承認有囑託王男從國外攜款入境，但每次均有完成報關程序。最終法院認定王男涉犯恐嚇取財未遂罪，判3個月徒刑，得易科罰金9萬元新台幣（約2.2萬港元）。台媒引述律師陳君瑋稱，王男提到幫沈慶京換滙，質疑中間涉及洗錢防制法；而王男口中的「應議員」，大概就是目前被羈押在台北看守所的應曉薇。