香港故宮「中華文明溯源」展覽　展出玉龍等逾百件珍貴文物

香港故宮文化博物館特別展覽「中華文明溯源」今日（24日）揭幕。香港故宮館長表示，是次展覽是近年來最全面的有關中華文化起源的一次展覽。此次展覽主要分為三個單元，不僅有距今約6,000年的龍型玉器，還有各地不同文化的各種不同的陶器、玉器、青銅器和石雕等。

香港故宮副研究員黃煒均表示，此次展覽按距今時間大致分為三個單元，分別是孕育（距今5,800至5,200年前後）、綻放（距今5,200至3,800年前後）和傳承（距今3,800至3,500年前後）。

黃煒均還表示，在三個單元中，具代表性的珍貴文物分別為玉龍、玉琮和銅斝，這幾件文物均為國家一級文物。當中第一單元的玉龍來自紅山文化中晚期遺址，是中國最早具有龍形象的寶物之一。第二單元的玉琮則是作為身份的標誌，是良渚文化玉禮器系統的代表，也體現了良渚文化對周邊文化和後世的廣泛影響。而第三單元的銅斝為二里頭文化的青銅禮器，反映二里頭文化獨特和發達的青銅器鑄造技術，以及以青銅器為核心的中華禮儀制度的逐漸形成。

香港故宮館長吳志華表示，此次展覽共展出約110件（套）各類新石器時代至夏代、跨越5,000年的各類珍貴文物。這些文物來自全國各地14間博物館和考古機構，涵蓋9個考古文化和9個主要考古遺址，當中大部分文物是首次在香港展出，展品中還有16件為國家一級文物。

另外，吳志華還指出，上個月香港故宮曾做出了票價調整，但在暑假期間屬旺季，暫時未看到對參觀人數的影響。吳續指，在過往幾個月來自內地的參展人數都多，當中有幾個禮拜內地旅客人數都超過了58%，而8月更是有超過一半都是內地旅客前來參觀。