調查揭男士較女士易感孤獨　近7成人嘗試遠離社交媒體

有團體發表《2024全球幸福感報告》，指愈來愈多亞太區受訪者(71%)表示最重視身心幸福，較2023年增加7%，不過仍有若六成受訪者持續地感到壓力甚至極度倦怠。而在香港，男士及Z世代在社交媒體的影響及放大下所感到的孤獨感日益嚴峻，男士 (55%) 比女士 (42%) 感到更孤獨，而超過一半的Z世代表示現在感到前所未有的孤獨感 (53%)，有69%香港受訪者則表示正嘗試遠離電子平台或社交媒體，藉此更活在當下。

儘管身心幸福被視為優先考量​，全球和亞太地區在過去4年中所獲得的幸福感指數​ (包括身體、心理和社交層面) 卻一直停滯不前，顯示我們需要改變提升身心幸福的方法。數據顯示62%受訪者因感到需符合社會期望而被迫於人前展露歡顏，為他們帶來無比壓力，54%受訪者則指有許多關於提升身心幸福的最佳方法是相互矛盾的，90%正經歷身心倦怠的人表示，孤獨感是其中一項重要因素。

報告亦指投入社群和運動可以打破困局，改善身心幸福，亦可以增加對社區的歸屬感，找到生活的目標，並將整體身心幸福提升 16%。研究亦顯示，不同群體用以減輕追求身心幸福壓力並擺脫這持續困境的方式都各不相同，香港的男士利用運動來提升他們的心理健康，超過七成男士喜歡在戶外運動，有目的地選擇他們運動的方式，並樂於嘗試不同種類的運動。