公安部前專員涉受賄　最高檢決定逮捕

內地最高人民檢察院周二（24日）透露，十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高檢日前依法以涉嫌受賄罪對劉躍進作出逮捕決定，正進一步辦理案件。

資料顯示，65歲的劉躍進於1959年1月出生，湖南寧遠人，西南政法學院刑偵專業，大學學歷，法學學士學位。大學畢業後，他被分配到天津市公安局，從基層偵查員做起，歷任市公安局刑偵處處長，市公安局副局長，市公安局副局長兼刑偵局局長等職。2001年，他調入公安部工作，先後任公安部辦公廳主任，公安部禁毒局副局長、局長等職。

2011年10月，東南亞緬泰邊境「糯康集團」製造「湄公河10·5案」，殺害13名中國船員。劉躍進帶領專案組成員，經過6個多月的努力，抓獲策劃實施該案販毒集團首犯糯康，此後轉任反恐工作。2014年，他出任公安部黨委委員，兼任部長助理，次年任國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任、公安部部長助理。2015年年底，他出任公安部反恐專員（副部長級）、黨委委員，直至2020年6月離任。

2024年3月，劉躍進涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，同年9月被開除黨籍。通報指他違紀違法，內容包括私自留存涉密文件、非法收受巨額財物等。