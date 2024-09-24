新一期居屋下月3日供申請　逾7千單位售價介乎143萬至467萬元

香港房屋委員會今日(24日)宣布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2024」於10月3日上午8時正開始接受申請，10月23日晚上7時正截止。合資格申請者可經網上遞交申請、親身遞交或郵寄紙本申請，申請費290港元。是次計劃涉及7,132個單位，位於啟德、油塘、觀塘、東涌及屯門多個不同地區，售價介乎143萬港元至467萬港元，預計今年第4季進行攪珠，2025年第2季開始選樓。

另外，截至2024年7月31日，亦有約70個在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回的單位及新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位一同推售。

是次推售的新建居屋發展項目實用面積介乎約17.3平方米至約47.4平方米（約186平方呎至約510平方呎），以市值7折出售，售價介乎143萬元至467萬元，平均售價大約為270萬元。其中實用面積約41.1平方米至約47.4平方米（即約442平方呎至約510平方呎）的大單位佔推售單位總數約4分之1。

房屋署提醒，自去年開始，綠表與白表申請者一樣，在遞交申請截止日期前的24個月起計直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業。已與土地註冊處建立資料比較及核對機制，並透過機制在上一期居屋申請者中，審核出超過1,100個申請者擁有香港住宅物業的記錄，有關申請已被取消，並按個別情況作出檢控。