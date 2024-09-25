六旬港婦濟州島汗蒸幕涉偷拍遭追究　滯留當地近3月

港人到外地旅遊要小心墮入法網！一名67歲港婦於7月初前往南韓濟州島旅遊，疑對當地汗蒸幕感新奇打算拍照留念，涉嫌以手機非法拍攝到其他人被捕，被扣留到今近3個月仍未能回港。其丈夫表示，當地警方作調查後一直扣留太太的護照，雖可以自由活動，但不得離境。他希望太太能盡快回港。入境處確認接獲當事人的求助，會積極跟進事件並提供協助。

據了解，該名港婦劉太於7月7日出發到濟州島旅遊，原定7月9日回港。她於7日到達濟州後，首個行程到訪當地的汗蒸幕，劉婦疑因一時興奮，用相機在汗蒸幕內拍照，期間在女性專區涉嫌用手機拍攝了幾張相，遭指或攝到他人的裸體。當地警方接報趕到現場，檢查該劉婦的手機時，發現當中有照片拍攝到3名至4名客人，於是當場將她逮捕。

劉太的丈夫向本網表示，其妻被捕後一直在警署接受調查，直至7月9日下午才可保釋外出，但必須交出護照。他們在當地沒有親戚朋友，只好入住酒店，期間可以外出自由活動。在無計可施下，劉生曾聯絡中國駐濟州總領事館求助，及後於上月中再聯絡本港入境處。

劉太在當地被扣留多時，於無助一刻似看到曙光。有當地協助劉太的組織表示，可先支付折合後高達15萬港元的「協調金」幫忙處理，劉太覺得金額太高，雙方經「講價」後降至約9萬港元。劉氏夫婦答應會支付「協調金」後，原以為可立即獲釋，但當地組織立即改口稱，「協調金」是經與檢察廳協調，只會加快案件進度，不會因為支付「協調金」後就結束案件，一樣要經過法律程序。劉生指懷疑自己遇上騙局，暫不會支付金額。

東瀛遊執行董事禤國全表示，目前本港赴韓旅行團較少有汗蒸幕行程，相關場所內應有相關告示，提醒場所內不能攝影。他指，相關照片可能有不適宜拍攝的內容，而據他了解當地有肖像權，意味未經他人同意拍攝他人可能會觸犯當地法例。

入境處回覆查詢時表示，在接獲當事人的求助後，已即時透過外交部駐港公署及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行的協助。