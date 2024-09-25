拜登任內最後聯大演說　美準備在迫切挑戰與華合作

美國總統拜登周二（24日）在聯合國大會發表任內最後一次講話，他指出美國尋求負責任地管控與中國的競爭，以免變為衝突，但同時要維持原則，美方也隨時準備在迫切挑戰上與中方合作。他還呼籲盟友繼續支持烏克蘭，美國同時致力於避免中東爆發全面戰爭。

拜登表示，欣賞中美最近恢復合作阻止致命毒品流入，認為對美國以至世界其他國家人民都很重要。在信念問題上，美國毫不掩飾地反對不公平的經濟競爭，反對對其他國家和在南海的軍事脅迫，維護台海和平與穩定，保護美國最先進的技術。美國將繼續加強在印太地區的聯盟和夥伴關係網絡，這些夥伴關係並非針對任何國家，而是為自由、開放、安全、和平的印太地區建造基石。

對於全球動盪，拜登稱許多人看着今天的世界，看到困難，感到絕望，但他不會，作為領導人不能沉溺於負面情緒。他承認烏克蘭、加薩地帶等地面對重重挑戰，戰爭、飢餓、恐怖主義、暴行、破紀錄人口流離失所、氣候危機、民主都岌岌可危。他敦促盟友堅定地支持烏克蘭，共同抵抗俄羅斯入侵，不能鬆懈。他續指，好消息是俄羅斯發動這場戰爭是失敗的，世界面對的決定是是否繼續支持烏克蘭，還是袖手旁觀，讓侵略再次發生。

以色列和黎巴嫩真主黨的衝突持續升級，拜登指自去年10月7日以來，美國決心防止爆發更廣泛戰爭吞噬整個地區，全面戰爭不符合任何人的利益，外交解決方案仍然可能實現。