批香園圍口岸停車場預約系統智能化不足　議員：釋放唔到車位

有議員指平日停車場明顯有位，但預約系統無法及時預約。

經香園圍口岸過關的人數不斷增加，外界早已批評港府規劃不周，停車場泊位不足，周末也逼爆，港府去年底禁止非預約車輛使用。有議員更批評預約系統的便民性和智慧性不足，即使有車位亦未能及時預約，而車輛提早離開亦未能釋放車位。

繼日前反映香園圍口岸周末過關逼爆後，議員陳月明在社交平台貼文，指該口岸作為港首個採用人車直達的陸路口岸，目前公眾停車場每逢週六日或節假日都逼爆，市民惟有選擇口岸附近的私人停車場，而目前進出私人停車場都是靠鄉郊的單線雙向村路，不時會造成口岸附近村路出現交通亂象。

針對口岸內的政府停車場，據她了解目前由外判商承包和提供網上預約服務，她亦有親身體驗，平時亦收到不少意見，反映有關預約系統的便民性和智慧性不足。例如平日，停車場明顯有位，但系統就無法及時預約，最少要入場前2小時才能預約；即使有私家車提早離開，但系統就未有釋放車位。

至於有關情況，她認為需要同步檢討外判商預約系統的功能和效率，增加停車場的使用效率。

反映過關大排長龍後，她指香港方面明顯有加派人手保證關口人流通暢，相信局方已給予關口高度關注。