十一內地團未達預期 酒店訂房生態改變 旅客不過夜或只留一晚

內地十一長假期，今年的長假期較去年少一日，但旅遊業議會估計，屆時將有115萬至120萬人次內地旅客訪港，較去年增加2成，同時約有850內地團來港，涉及3萬人次，較去年增加近1成，大部分會留港一晚。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠今早(25日)在電台節目表示，疫情前，十一長假每日約300至500內地團來港，整個十一長假可達2000團。今年只預計不超過1000團，情況不算太理想，暫未達到業界預期。

梁芳遠認為，現時兩地交通較方便，令旅客採取自由行及一天團出遊，經營旅行團較以往困難。她建議政府對旅遊業要有更長遠計劃，要找到香港的定位。至於加入熊貓元素能否吸引旅客，梁芳遠認為不是每個地方都可獲贈大熊貓，若以此為主題推動熊貓經濟，長遠具有吸引力。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉亦指，不少業界反映營運成本升了兩至三成，有些酒店決定轉型或不再經營。業界向旅行團了解情況，多是即日來回或來港逗留一晚，相信旅客人數仍會較多，但訂房生態已經改變，很多旅客可能到最後一刻或視乎天氣情況，決定是否取消訂房。另外，若餐飲業推出十一宣傳，酒店業亦會配合。