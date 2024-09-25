四川今午歡送大熊貓安安和可可　場外設展版　飼養員將作分享

內地贈港的一對熊貓「安安」和「可可」明日(26日)啟程來港，中國大熊貓保護研究中心今午(25日)將於四川都江堰將舉辦歡送儀式，早上在舉辦儀式的場外已擺設展示版，介紹中心與海洋公園及兩隻大熊貓的資料，而在歡送會上負責照顧「安安」和「可可」的飼養員及獸醫等會分享照顧心得。

「安安」和「可可」目前在四川成都都江堰的中國大熊貓保護研究中心檢疫，預計今晚將「入籠」，出發往成都雙流機場，進行最後檢查，準備明早乘坐專機來港。港府日前指兩隻大熊貓抵港後，會先入住海洋公園的四川奇珍館，檢疫隔離30天，之後再用30天適應新環境。

城都民眾均希望「安安」和「可可」到港後繼續快高長大，又認為內地向香港贈送一對大熊貓，有助增進兩地人民感情。有旅客認為香港是福地，相信「安安」和「可可」會生活愉快；亦有旅客認為香港可以借鑑成都的做法，把大熊貓打造為打卡點的主題，也可以把大熊貓設計成卡通人物。

對於港府將於下月為一對大熊貓舉辦命名比賽，有旅客認為需要取一個具水平的好名字，建議可以命名為「團團」和「圓圓」，寓意兩地人民能團結起來。

同為5歲的「安安」和「可可」在2019年6月於大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地出生。「安安」曾被選為四川雅安市的城市吉祥物，深受民眾歡迎，而原名「甜可」的「可可」，今年搬到成都大熊貓繁育研究基地後，一直很少公開露面。