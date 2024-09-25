打擊黃大仙區青少年罪行　瓦解4犯罪團夥拘43人

執法部門察覺到暑假期間，青少年罪案較全年其他月份較為普及，犯罪數字有所上升，遂於7月19日至9月24日期間，在黃大仙區內展開代號「天徑」行動，打擊區內青少年罪行，成功瓦解4個青少年犯罪團夥，並拘捕共37男6女(14至21歲)，分別涉嫌「煽惑他人成為非法社團成員」、「自稱三合會成員」、「傷人」、「販毒」、「刑事毀壞」、「管有攻擊性武器」、「勒索」及「盜竊」等罪。

警員根據情報分析，發現有三合會背景的青少年活躍區內，並潛伏在多間學校以及不同青少年聚腳點，包括遊戲機中心、娛樂場所、籃球場、桌球中心等。該批骨幹成員透過威逼利誘接觸該些場所的青少年，自稱為「有勢力三合會人士」煽惑他們加入成為會員。其後再向他們灌輸「未成年毋須負刑事責任」的概念，操控青少年參與盜竊、販毒、私煙派貨、收數淋紅油、打鬥、洗黑錢及詐騙等非法活動。部分青少年試圖拒絕亦會被毆打、勒索或非法禁錮，從而被威逼就範。

此外，警員發現涉案4個犯罪團夥的骨幹成員大多就讀於區內不同學校，他們在校內亦會威嚇及毆打同學，從而收取一定保護費，其中一名事主被收取每週3百至4百港元不等，半年來已損失逾8千港元。為加強勢力，該批骨幹成員更會向青少年提供金錢或毒品，利誘他們成為團夥新成員，利用其作為犯案工具。有關骨幹成員主要涉嫌「煽惑他人成為非法社團成員」、「自稱三合會成員」、「勒索」、「非法禁錮」、「傷人」及「藏有攻擊性武器」等罪被捕。執法部門將繼續打擊青少年有關罪行，拘捕不法分子，強調未成年並非犯案的「擋箭牌」。