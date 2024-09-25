受古洞北粉嶺北發展影響居民　無縫遷入洪水橋粉嶺專用安置屋邨

政府推動發展北部都會區，而受發展影響的居民需於本月底前遷出，憂無處容身。發展局聯同多個部門昨晚(24日)向受古洞北/粉嶺北餘下階段發展影響的居民講解安置安排，指按照目前建築進度，洪水橋和粉嶺百和路兩個專用安置屋邨的租住單位在明年3月左右入伙，獲分配這些租住單位的受影響居民的遷出時間，將在入伙時間之後，讓受影響居民能無縫遷入租住單位。

當局指兩個專用安置屋邨共提供約800個租住單位和約1,000個資助出售單位，於本年底至明年陸續落成；繼今年較早時候開售洪水橋專用安置屋邨的資助出售單位，房協將於10月底接受粉嶺百和路及洪水橋專用安置屋邨的租住單位申請。

房協指出，若申請入住專用安置屋邨出租單位的住戶有經濟困難，可申請繳交特惠租金。詳情會在臨近接受申請時公布。至於百和路專用安置屋邨的資助出售單位，房協會適時啟動銷售程序。除專用安置屋邨外，居民也可選擇房委會公屋安置，但須通過經濟狀況審查，或可選擇現金補償。

受古洞北/粉嶺北餘下階段發展影響的1,065個住戶，截至今年7月底，有370個合資格住戶獲安置上樓、11個住戶獲現金特惠津貼、573個住戶的申請正在處理或尚待提交補充資料，111個住戶則不合資格。