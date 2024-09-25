去年8月曾走失　水巨蜥Aberdeen高齡離世

嘉道理農場暨植物園指去年一度走失被尋回的動物大使水巨蜥Aberdeen，在上月30日辭世，終年約16歲。由於圈養水巨蜥的壽命一般為10至15年，獸醫相信死因可能是高齡，Aberdeen已相當年老，患有高血壓，很可能經歷了嚴重的心臟病發。

Aberdeen於2015年在香港機場附近被發現，並在同年2月被安置於嘉道理農場暨植物園。園方指牠很可能是因非法寵物貿易或被當作「野味」販賣而偷運到港。

Aberdeen自2015年7月起擔任園方的動物大使，向遊客介紹水巨蜥的生態知識以及非法野生動物貿易對動物的影響。

去年8月Aberdeen在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒了圍欄上的一塊木板並從小縫隙中溜走。事隔兩個多星期後，有遊客發現Aberdeen正在梯田曬太陽，終成功尋回。回到熟悉的園區後，Aberdeen便和同住的陸龜老朋友一起玩耍。

水巨蜥又稱澤巨蜥、五爪金龍，是巨蜥科巨蜥屬爬行動物，數量繁多，在絕大部分東南亞國家都能見到其蹤影，對人類並不構成威脅。