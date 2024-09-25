美控中俄伊用生成式AI影響大選　華斥惡意猜測

美媒周三（25日）報道指，中國、伊朗和俄羅斯並未放棄在11月美國大選前使用人工智能（AI）來影響選民，美國情報機構指外國行為者正使用AI更快、更令人信服地製作合成內容，但至今未能對選舉影響行動帶來革命性的改變。中國駐美大使館駁斥美國的情報評估，形容充滿偏見和惡意猜測，希望美方停止編造和傳播虛假訊息。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）周一（23日）公布評估結果，指中國、伊朗和俄羅斯已利用AI生成文本、圖像、音訊和影像，並在所有主要社交媒體平台上發布。情報官員指，AI是一個推動器、惡意的影響力加速器，但還不是一個革命性的影響力工具，生成式AI不會從根本上給這個選舉周期帶來新威脅，美方所看到的與他們預期看到的一致，質量並不如想像的那麼可信。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應強調，中方積極倡導「以人為本」和「智能向善」的原則，確保AI安全、可靠和可控。

另外，中國影片分享程式抖音海外版TikTok周一公布，刪除了與在美國大選前從事秘密影響力行動的俄羅斯國家媒體有關帳戶，措施影響到與媒體「今日俄羅斯」（RT）的母公司TV-Novosti，以及俄羅斯衞星通訊社和俄新社的背後實體今日俄羅斯國際通訊社（Rossiya Segodnya）有關帳戶。