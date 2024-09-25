道士涉非禮謀殺智障女　調查警員作供指　男被告自稱茅山術師傅

自稱是道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陰莖插21歲輕度自障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪，案件今（25日）在高等法院續審。調查警員供稱，男被告自稱是女被告茅山術師傅，警員不清楚何謂茅山術，但沒有追問。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱職業為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。當日第一個到場的警員李大志表示，事發時兩名被告、死者父親在屋內。他問男被告為甚麼在場，他回答說自己是女被告茅山術的師傅。他再問女被告關於死者的病歷，對方說死者患聽寫障礙。李到附近調查，找到兩名在旁邊住所工作的菲傭，得悉兩名菲傭不時聽見有高昂男女聲自涉案單位傳出。李強調，調查過程中兩名被告沒有遭不恰當對待。辯方問李知不知道茅山術是甚麼，李說不清楚，但當日沒有要求男被告進一步解釋。

張子材被控於2019年9月2日，在香港謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至 2019年9月2日期間(包括首尾兩日)的某日，在新界西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日在香港，協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智力障礙、聽力及言語障礙。

案件編號：HCCC159/2021