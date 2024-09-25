博主民宿發現針孔鏡頭後捱打　3偷拍疑犯落網

內地網紅博主「影子不會說謊」近日在社交媒體上曝光，在河北省石家莊市新華區數間民宿內發現多個偷拍鏡頭，他在拍攝過程中在樓梯遭民宿從業者圍堵及毆打。石家莊市公安局新華分局周二（24日）通報，已將涉偷拍竊聽的3人全部抓獲並採取刑事強制措施。

該博主稱，本月14日起與其團隊在多間民宿發現上述鏡頭，翌日遭從業者推搡至沒監控的安全通道，辱罵毆打和恐嚇數分鐘，有人被一路追趕從26樓跑到1樓，亦有人捱打受傷，隔天其車輛也受損。警方通報指，上周日（15日）接報在某公寓房間內發現針孔鏡頭，現場扣押鏡頭並立案偵查，周二抓獲涉嫌非法使用竊聽、竊照專用器材罪的27歲男子王某華、王某杰和24歲男子李某，他們與民宿業主並不相識，對其借住宿之機在客房內偷裝網購監控設備以牟取非法利益一事供認不諱。

調查指，該公寓房間以民宿經營為主，民宿業主認為博主行為影響經營，由此引發衝突，期間發生推搡、辱罵等過激行為。當局目前已對涉嫌擾亂公共秩序的54歲男子李某如、32歲男子張某華和39歲女子李某平予以治安處罰。