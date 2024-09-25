40%感染者不知患肝炎　議員倡普及乙肝篩查

感染肝炎可導致肝硬化及肝癌，本港每年大約有1,500宗肝癌死亡個案。政府估算本港約有41萬人感染乙型肝炎病毒，當中近40%感染者未知悉自己為患者；約70%沒有進行醫療跟進。有議員早前為約80名居民免費進行乙肝病毒篩查，發現近半成樣本有病毒反應，建議地區康健中心提供普及乙肝篩查，同時向肝病病人提供更多食道胃十二指腸鏡檢查名額。

乙型肝炎主要透過性接觸、體液交換、母嬰傳播三種方式傳播。急性乙型肝炎沒有特別治療方法，慢性帶菌者可能在日後患上慢性肝炎、肝臟永久損壞或肝癌。政府的數據顯示，一般市民的乙型肝炎病毒感染率為5.6%，而35至54歲人士的乙型肝炎表面抗原陽性率最高，達8.4%。病徵會在受感染後90天出現，但也有機會在受感染後6星期至6個月內出現。除了眼白變黃外，肝炎病症與普通屙嘔肚痛無異，因此一般市民或難以察覺。

議員陳穎欣早前聯同相關關注組織舉行講座及進行篩查，發現83位參加者中4位化驗結果帶有肝病毒反應。有出席相關活動的覃先生得知感染乙型肝炎病毒，認為及早介入治療能避免病情惡化沉重的醫療負擔。

由於肝炎和初期肝癌病徵不明顯，患者有可能演化至病情嚴重時才發現。香港肝臟移植協康會會長黃龍輝指不少患者外表十分健康，曾有人發現腫瘤時已有18厘米大，未能及早發現問題、白白錯失及早治療良機。內科腫瘤科專科醫生吳劍邦醫生表示，現時超聲波檢查需輪候達一年時間，比指引建議的每半年進行一次檢查長。

對於早期肝癌，超聲波檢查只有45%靈敏度，超聲波檢查與AFP合併使用有63%。而AFP 與 PIVKA-II 肝癌血液監測合併使用能達到87%的敏感度，只需抽血便能進行檢測。至於慢性肝炎會使肝臟逐漸出現硬化結節，約一半患者患有食道和胃靜脈曲張，年發生率約 5至15%。食管胃底靜脈曲張一旦破裂，患者會發生大出血，甚至危及生命。即使近年處理手法有所改善，死亡率仍達15至20%。

陳穎欣指定期篩查、監測方面是及早做好「治未病」的關鍵，建議當局進一步擴大基層醫療篩查服務，在高地區康健中心提供普及乙肝篩查，為乙肝患者、肝硬化病人等中高及高風險人士定期進行AFP+PIVKA-II肝癌血液監測。她又期望為肝病病人增加更多食道胃十二指腸鏡檢查的名額。

另外，她指可利用公私營合作模式，向「長者醫療券大灣區試點計劃」粵港澳大灣區的醫療機構購買服務，將低風險肝硬化病人分流。