賴清德批扭曲聯大2758號決議　陸反斥堅持台獨

聯合國大會總辯論在美國紐約登場，台總統賴清德周二（24日）以錄影方式於紐約非營利組織Concordia年度峰會上，重申台灣與國際夥伴撐起「民主保護傘」與「和平4大支柱」理念及行動。台駐美代表俞大㵢強調，聯合國大會第2758號決議是大陸的假議題。陸方反斥賴清德近日言論，再次暴露出其頑固堅持台獨立場、實施台獨分裂、不斷進行挑釁對抗的惡劣本性。

賴清德在演說中表示，他們看到極權擴張，俄羅斯入侵烏克蘭已超過兩年，大陸在台海、東海、南海提高軍事挑釁，透過經濟脅迫、認知作戰等灰色地帶戰略，對全球和平穩定造成嚴重威脅。他亦批評，大陸惡意扭曲聯大第2758號決議。俞大㵢其後與多次訪台的美國前國務次卿克拉奇對談，指大陸利用宣稱聯大第2758號決議可證明台灣屬於中華人民共和國，有藉口可攻台，這是為甚麼要推翻此假議題。

賴清德周二赴南投出席福摩薩學院方舟計劃民防訓練，致詞時強調台灣絕不可能簽署和平協議，要靠實力確保和平。國民黨立委張智倫批評，民進黨堅持的「抗中保台」卻是「持續害台」；民眾黨立委林國成亦認為，賴清德不能逞一時之快、害死台灣百姓。國台辦發言人朱鳳蓮周三（25日）重申，賴清德所謂「互不隸屬」、「堅持主權」的論調，既沒歷史法理依據，也不符合客觀事實。