內地人均預期壽命　由35歲升至78.6歲

國家統計局周三（25日）發布新中國75年經濟社會發展成就系列報告顯示，國內居民健康水平持續提升，人均預期壽命從新中國成立初期的35歲，提升至去年的78.6歲。孕產婦死亡率由1991年的80/10萬降至2023年的15.1/10萬，全國65歲及以上老年人中有1.4億人在基層醫療衞生機構接受健康管理，佔62.5%。

報告指，75年來中國醫療衞生事業立足全人群和全生命周期兩個着力點，大力推動實施健康中國戰略，人民總體健康水平位居中高收入國家前列。據統計，全國醫療衞生機構數和床位數分別從1949年的3,670個、8.5萬張增至去年的107萬個、1,017萬張；全國衞生人員總數從1949年的54.1萬人增至去年的1,524萬人。截至去年底，基本醫療保險有13.3億人參保，覆蓋面自2018年起持續穩定在95%以上。

此外，截至去年底國內共有1.2萬個專業公共衞生機構，其中疾病預防控制中心從1950年的61個增至3,426個，專科疾病防治機構從1950年的30個增至823個。中國建成全球最大的法定傳染病和突發公共衞生事件網絡直報系統，建成4大類59支國家級衞生應急隊伍。中醫醫院亦從1950年的4個增至去年的5,053個，全國已有182個中醫藥類項目列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。截至前年9月，中醫藥已傳播到196個國家和地區。