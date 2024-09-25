紐約晤黃英賢　王毅指中澳關係取得正面進展

中共中央政治局委員兼外長王毅正在美國紐約出席聯合國大會，他周二（24日）與澳洲外長黃英賢會面，指出中澳關係取得正面進展，雙方重啟了一系列對話合作機制，雙方應持續打造更成熟、穩定、更有成果的全面策略夥伴關係。

王毅表示，中方對澳洲實施單方面免簽，兩國地方和人文交往更加活躍，阿德萊德動物園年內將迎來新一對大熊貓。中澳關係的改善得到兩國各界的歡迎支持，這是雙方相向而行、共同努力的結果，也說明中澳關係健康穩定發展是兩國人民的共同期待。同時，雙方要把握好雙邊交往中存在的問題，不能以分歧定義中澳關係，不能用消極信息取代互利合作的主流，不能讓負面思維幹擾兩國關係改善發展。王毅希望澳洲同中方一道，確保中澳關係繼續沿正確軌道取得更多成果。

黃英賢指，澳中關係對兩國、對地區都很重要，願同中方共同努力，加強經貿合作，促進教育交流，共同應對氣候變化，就存在分歧的問題開展建設性溝通，推動兩國關係穩定發展。

另一邊廂，澳洲財長查默斯將於周四（26日）至周五（27日）訪問北京，是時隔7年再有澳洲財長訪華。他周三（25日）指出，此行將聚焦討論穩定對華經濟關係，澳洲無法免受中國經濟疲軟的影響，這是為甚麼未來兩天如此重要。他形容中澳之間的動態為複雜但充滿機會，穩定的經濟關係有利於澳洲工人、企業投資者和國家。澳洲對中國的態度是在可合作領域合作，在必須的地方提出不同意見，同時始終維護澳洲的國家利益。他強調，與中國建立更穩定的經濟關係有很多利害關係，也有很多好處，有一個巨大的機會確保中澳從經濟互補性中受益。