飼養員形容安安興奮時會跑動　可可則翻滾攀爬

海洋公園為到港的大熊貓設計了一個新的運輸箱。

內地贈港的兩頭大熊貓「安安」和「可可」即將離開四川，明日(26日)抵達香港，中國大熊貓保護研究中心今日(25日)舉辦的歡送儀式中，香港海洋公園保育基金總監祝效忠表示，海洋公園於8月中旬為新到港的大熊貓設計了一個新的運輸箱，同時也開展新的運輸箱訓練。海洋公園跟熊貓中心的專家，包括獸醫團隊和護理團隊，會一直在機艙內監測大熊貓的行為以及環境變化，希望大熊貓可安全順利抵港。

祝效忠提及目前居港的大熊貓「盈盈」和「樂樂」食用的竹子是在廣東省種植的品種，由於不同地方種植的竹子有不同的味道，海洋公園在較早的時間已經把香港的竹子運送到大熊貓中心，希望新到港的大熊貓可以盡快適應香港竹子的味道。

他指海洋公園的團隊已於7月中旬到大熊貓中心開始準工作並進行一些培訓。在過去兩個多月當中，團隊跟即將到港的大熊貓建立良好的關係，兩頭大熊貓一頭活潑好動、另一頭性格溫馴，希望對牠們性格的了解，從而制訂未來的護理計劃，希望新到港的大熊貓盡快適應環境，能夠在香港開枝散葉，多生幾頭大熊貓寶寶。

中國大熊貓保護研究中心副主任李德生表示，「安安」和「可可」的身體狀況良好，且已踏入「談婚論嫁」年齡，加上牠們的祖輩及父輩均有良好繁育能力，認為牠們有機會在明年嘗試自然交配，繁衍下一代。但目前「安安」、「可可」仍在隔離，相信要在香港完成檢疫後，方可在適應期內互相交流，培養感情。

獸醫成彥曦指出，前往機場的車程約兩小時，有關方面會控制速度，確保交通暢順，而運送大熊貓的運輸箱，足夠讓大熊貓轉身、站立及翻滾，運輸過程中會準備大量食物和足夠的水，機艙溫度亦會受監控，另外亦會帶備藥物，並準備不同預案，有需要時使用，務求令大熊貓得以安定下來。

負責照顧一對來港大熊貓的飼養員董禮指出，經照顧兩隻大熊貓超過一年半，形容「安安」是性格活潑，好動的大男孩，體形亦較大；可可則是性格活潑的「女漢子」。他指

「安安」興奮時會跑動，「可可」就會翻滾攀爬。兩大熊貓在抵港初期，會為牠們準備具四川家鄉味道的食物，例如竹子等，協助牠們度過檢疫期。