馬國男疑受招攬來港販毒　私家車藏7500萬元可卡因斷正

執法部門昨日(24日)在落馬洲進行打擊毒品行動，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名33歲馬來西亞籍男子，並在他駕駛的私家車內檢獲約100公斤懷疑可卡因，估計市值約7,500萬港元。

調查人員表示，警員昨日早上於新田一停車場內截查一名剛落車的私家車司機，並對他及其座駕作出搜查，其後在私家車車尾箱尋獲5個尼龍袋，每一袋裝有20塊、每塊重約一公斤的懷疑可卡因磚，當場拘捕該名馬來西亞籍男子。

調查顯示，被捕人士是持馬來西亞護照，本月初以旅客身份入境，他本身領有國際駕駛執照，懷疑於來港後駕駛由其他人租來的私家車販毒。另外，被捕人士懷疑在馬來西亞當地受到販毒集團招聘，收受折合逾3萬港元的報酬參與毒品活動。

被捕人士現正被扣留調查，他稍後將會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(26日)早上在粉嶺法院提堂。透過今次行動，執法部門已成功阻截該批毒品流入本地市場，其來源仍有待進一步調查。調查人員稱，該部門會密切留意其他地區人士以旅遊為名從事販毒的情況，並繼續與內地和海外執法機構加強情報交流和合作，打擊跨境、跨地域的販毒活動。