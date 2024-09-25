華南等地降雨頻繁　強冷空氣明起影響內地

中國天氣網預報，華南、西南等地周三至周四（25至26日）仍多降雨天氣，局部地區暴雨。雖然未來數天國內大部地區以升溫為主，但周四之後強冷空氣將自西向東影響中國，帶來明顯降溫和降水。降溫過後，全國氣溫將大面積刷新立秋後新低。

福建東部、廣東南部沿海、台灣島中部等地部分地區周二（24日）出現大雨或暴雨，雲南東北部、福建東北部沿海等地周三仍有暴雨。據預測，新疆、西藏中南部、內蒙古河套地區、吉林東部、四川南部、雲南大部、貴州西部、湖南南部、江西南部和東部、浙江南部、福建、廣東中北部和東部、廣西東部等地有雨，周六（28日）至下月1日西南地區東部、西北地區東部、華北、黃淮等地還將有一輪明顯降水過程。

氣溫方面，周五（27日）前北方大部地區以升溫為主，新疆、青海、甘肅、陝西等地會有日最高氣溫破紀錄的情況。南方大部地區的升溫進程料持續至下周日（29日），30°C以上的範圍將明顯增多，重慶周五起或連3天高溫。但新疆周四至周五率先降溫，這次冷空氣過程影響範圍廣、降溫幅度大，中東部大部氣溫下降4至8℃，西北、內蒙古、東北部分地區降幅達10至14℃。