6成青年以學業工作定義自己　普遍為滿足別人期望而隱藏真實自我

研究指過半青年呈「條件式自尊」，近40%青年追求父母期望時認為自己如何都做不到。有機構今日（25日）發布一項調查指出，青年愈以父母期望為目標就愈傾向「條件式自尊」，而條件式自尊會削弱青年自尊感，若父母無條件接納則有助青年提高自尊感。

此次調查報告在前年和今年分別進行的兩項研究，「家長期望與青年條件式自尊研究」及「青年生活狀況研究」，調查對象是10至29歲青年，共收回1,502份有效問卷。研究發現，有58.8%青年呈「條件式自尊」傾向，即成績一般或賺錢少，即使有其他優勢也否定自身價值。青年以學業、工作成績定義自己。相關度分析顯示，青年愈有「條件式自尊」傾向，愈以社會期望為目標自我增值、愈易感到學業或工作壓力，自尊感亦愈低。而在受訪青年中，有89%的人經歷過「他者接納」，即試過與比自己能力強的人合作，且能在過程中有出到力，被別人接受。結果發現「他者接納」有助提高青年自尊感。

關於父母對子女的影響，研究顯示，受訪青年對父母的平均評分為6.8分（屬中上），且76.4%父母會無條件接納子女的失敗。分析發現，青年愈認為與父母關係好、愈受父母接納，自尊感亦愈高。研究亦發現平均76.0%青年理解父母對成績的期望，亦有78.3%將父母對成績期望設定成自己目標；同時，37.9%青年追求父母期望時有「努力無效感」，認為自己怎麽努力都難達成。分析顯示，青年愈將父母對成績期望設定成目標，愈有「努力無效感」、愈傾向「條件式自尊」。

此外，研究進一步探討青年實踐真實自我，結果發現，73.9%青年想「做番自己」，即保留原來個性特質生活、做決定。然而，56.4%青年表示因為要符合別人期望而未能經常「做番自己」。青年的自我本有不同面向，不是只限於成績和成就，可是74.4%青年表示他們的不同面向不被欣賞。而80.1%青年會在別人面前「收埋自己」。數據反映，青年普遍會因滿足別人期望而不能展現自我的不同面向、隱藏真實自我。