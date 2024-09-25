報告指Joker惡意軟件仍肆虐香港　教育界受駭客攻擊最多

Joker惡意軟件最近在香港肆虐。據報告指，Joker在8月份繼續是香港最猖獗的惡意軟件，影響8.16%的本地機構。其中今年教育行業平均每間機構每周遭受3,086次的網絡攻擊，此激增趨勢表明教育界已成為今年的頭號目標。報告建議教育機構有迫切需要採取强而有力的網絡安全措施並提高意識，透過主動保護其軟件和基礎設施來保障敏感資料和維持校園正常運作。

以AI驅動、雲端交付的網絡安全平台供應商Check Point，最近發表今年8月《全球威脅指數》報告，列出本港最肆虐的10大惡意軟件，Joker在上月連續3個月成爲香港最猖獗的惡意軟件，其影響力自7月以來持續增加，已波及超過8%的本地機構。報告亦發現，除Joker成爲全球最猖獗的流動裝置惡意軟件，其次是Androxgh0st及FakeUpdates，分別影響4.40%及4.08%的本地機構。零售及批發行業仍是香港首要攻擊目標，緊隨其後是製造業和教育及研究行業。隨着9月新學年的開始，Check Point在7月觀察到12,234個與學校和教育相關的新互聯網域名，較去年同期增加 9%。值得注意的是，每45個域名中就有一個被視為惡意或可疑惡意網站。

根據Check Point Research的最新報告顯示，教育行業在今年成為全球遭受網絡攻擊最多的行業，今年教育行業平均每間機構每周遭受3,086次的網絡攻擊，與去年相比增加了37%。亞太地區受到的網絡攻擊尤其嚴重，從事教育與研究行業的機構每周遭受6,002次網絡攻擊。由於學校和大學擁有大量敏感資料，且網絡安全措施往往不足，因此成爲網絡罪犯的首要攻擊目標。

報告指，爲了確保網絡安全，教育行業須全面採用科技解決方案、員工培訓及改善安全政策等措施，包括使用防勒索軟件，可以偵測異常活動和可疑行爲，並能在幾分鐘內修復損害並恢復正常，從而避免大規模損害：限制用戶只能存取必要資料，並分隔網絡以防止攻擊擴散；持續地備份系統，包括在員工設備上進行自動備份，有助於避免支付勒索軟件攻擊的贖金，確保資料快速復原。

Check Point香港及澳門區總經理周秀雲表示，Joker惡意軟件會僞裝成Google Play商店中合法且受歡迎的應用程式、利用流動裝置漏洞的欺騙手段變得日益複雜，因此機構需要比以往更加警惕。隨着這些威脅不斷演變，企業必須保持警覺，並主動採取安全措施和持續加强防禦應對日益複雜的攻擊。