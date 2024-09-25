5區推免費制訂家居安全方案　市建局料逾千戶基層家庭受惠

市建局指不少劏房戶的廁所狹小，難以做到乾濕分離。(黃仲民攝)

不少低收入家庭或獨居長者難以負擔費用高昂的家居維修服務，但過去一年許多舊樓頻頻發生火災和家居意外。市區重建局推出「樂滿安居」家居安全改善計劃，夥拍九龍城、中西區、觀塘、深水埗及油尖旺5區的地區組織，免費為區內有需要的長者及基層家庭制訂家居安全方案，並增添相關安全及防火設施等，以改善舊區居民的居住環境，預計有超過1,000戶家庭受惠。

市建局今日(25日)在「樓宇復修資源中心」舉行「樂滿安居」家居安全改善計劃典禮。市建局行政總監韋志成表示，「樂滿安居」計劃以安全角度出發，因應不同舊區人口和居住環境的特徵和需求，為受惠家庭度身訂造改善家居安全的方案，並向他們灌輸居家安全和防火兩方面的意識，提升居於舊區內市民的家居安全水平。

市建局自2018年起，先後在九龍城、深水埗、油尖旺及中西區推行「守望相助」家居維修計劃，累計已有超過5,000戶家庭受惠。後於今年7月推出「加強版」的「樂滿安居」計劃，並將服務地區擴展至觀塘區，令更多舊區基層家庭受惠。