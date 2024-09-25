助理檢察長江志受賄重囚17年　原代表律師同涉案遭停職除名

澳門助理檢察長江志早前因收受賄賂，在今年年初被裁定瀆職、受賄等56宗罪名成立，判入獄17年及充公1,403萬澳門元來歷不明的財產。江志及澳門檢察院均已提起上訴。當地中級法院前日(23日)重新審理檢察院的上訴，涉及以律師費名義支付的賄款金額，法庭今日(25日)下午裁定，因未發現新證據，維持原判。江志的代表律師劉耀強在庭外表示，江志已提出上訴，正等待終審法院的裁決。至於原本代表江志的另一名律師何金明，據悉因捲入江志案，已被中止律師職務，律師公會網站已無其名字。

重審內容涉及2011年疑似侵權貨物被查扣一案。珠寶鐘錶金行的胡姓和李姓負責人被控「將侵權商標之產品出售、流通或隱藏罪」，並透過第二嫌犯蔡秀英，向第四嫌犯律師關凱倫支付56萬港元金錢報酬，其中胡支付約40萬港元、李則支付至少16萬港元。

案件當時由江志偵查，但他在一年多內未採取行動，最終將案件歸檔。直至去年11月，李姓商人在中級法院作證時，稱曾分兩次支付共56萬港元。檢方曾申請更改有關案情但被法庭拒絕。

澳門中級法院指出，李姓商人前日作證時重申，胡某指示多付40萬港元「可以搞定件事」，並將款項交至胡某店內的職員，但胡某否認此說法。由於缺乏其他證據，合議庭無法認定此說法，最終維持原判。

中級法院於今年1月裁定江志與商人夫婦蔡秀英、吳懷珠共謀，幫助多宗刑事偵查案件中的受查人士逃避刑責，將案件歸檔或取回扣押財物。江志被判處17年監禁，並充公來歷不明的約1,403萬澳門元財產，蔡秀英被判刑14年，吳懷珠則被判刑6年；由於無證據顯示律師關凱倫與江志有聯繫，亦無法證明她曾接受江志的指示，基於疑點利益歸於被告，關凱倫獲判無罪，當庭釋放。