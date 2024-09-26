內地婚鬧綁新娘在電線杆　好友回應事前獲同意

新娘被多人反綁在電線杆上。

內地近期提出要革除陋習，其中包括低俗婚鬧的儀式。山西省陽泉市近日有新人在舉辦婚禮期間，新娘被綁在電線杆上，引來網民批評，惟發文者解釋並非婚鬧，事前已獲得新人同意，強調無傷害新娘。當地街道辦工作人員周二（24日）證實此事，會向上級領導反映，將加大宣傳力度，勸導市民改掉陋習。

事發於周一（23日），一名男子背着剛落車的新娘，多名年輕男子上前攔截，並在銅鑼聲中將兩人拉到電線杆前。畫面顯示，多名男子將新娘手腳反綁在電線杆上，期間新娘多次大叫和掙扎，但在場無人理會，還繼續嘻嘻哈哈。發文者表示，參與者與新人都是從小到大認識的好友，綁新娘在電線杆也是當地風俗，無任何不良引導，只是大家玩鬧一番。

惟有網民質疑，在場各人將自己的快樂建築在別人的痛苦上。發文者則解釋，其實綑綁的時間較短，拍攝照片後便鬆綁，而新郎當時全程在旁保護，事前已商量好，不會對新娘造成傷害，否則女方家屬也不會同意。陽泉市民政局工作人員周二表示，市內倡導文明婚禮，會安排社區加強新婚俗新風尚的宣傳力度，做好婚俗改革工作。