立委指摘賣過期蛋液　台畜產會否認改標示

對於台灣民眾黨立委張啟楷質疑其販售過期及標示不清蛋液，畜產會周三（25日）澄稱，進口蛋轉加工冷凍全蛋液會在有效期內出售，外包裝有標示來源國及有效期，無販售過期蛋液。

張啟楷早前質疑，為了解決蛋荒問題，台灣政府去年進口1.5億隻外國雞蛋，隨後爆出三分之一雞蛋剛到台灣未出售已過期，從購買到銷毀花費超過5億元（新台幣，下同，約1.2億港元）公帑。另有近7,000萬隻雞蛋快要過期，張啟楷投訴，畜產會把該些雞蛋混合打成蛋液，加長保質期至一年。他發現該批蛋液上月再次發售，標示已被更改，做法可能嚴重違反食安法。

另在2022年蛋荒期間發生超思與亮采兩間公司進口雞蛋案，畜產會當年向日本進口雞蛋，與「亮采生技公司」簽約合作，交易逾540萬隻蛋後，私自改由超思公司接手。監察院認為，畜產會在超思公司未設立登記前即與對方合作，事後又未對進口蛋驗收數量和品質，因此函送檢方偵辦。台北地檢署周二（24日）約談畜產會、農業部公務員及超思與亮采公司人員等8人，超思負責人秦語喬與畜產會前執行長、農業部副司長陳中興，於周三凌晨移送北檢複訊。其中秦語喬獲准以200萬元（約48萬港元）保釋，限制出境、出海，其餘多人以30萬至100萬元（約7.2萬至24萬港元）交保。