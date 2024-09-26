華射洲際導彈現場照公開　美稱收通知　日澳紐表擔憂

中國人民解放軍火箭軍周三（25日）向太平洋發射一枚洲際彈道導彈，是中國相隔44年來再次展開洲際彈道導彈全射程測試。內地官媒旗下官方自媒體周四（26日）發布導彈發射的現場照片。針對此次導彈發射，美國表示提前收到中方通知，俄羅斯稱已跟中方就此事交換資訊。日本則指事前並未收到警告，並與澳洲、新西蘭一同表達擔憂。

解放軍火箭軍周三上午8時44分向太平洋相關公海海域，成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。中國國防部提到，中方提前向有關國家作了通報。美國國防部同日表示，美國一直在關注中國發射洲際彈道導彈，指中方提前通知美方是「朝着正確方向邁出的一步」，可減少對對方行動的誤解和軍事誤判的風險。美方又表示，已向中國提出建議，繼續堅持建立一個更常規的雙邊彈道導彈和太空發射通報系統。

澳洲外交部發言人表示，澳洲政府已就此事要求中國解釋，澳方擔憂任何破壞該地區穩定並增加誤判風險的行動，正就此次發射與區域合作夥伴磋商。新西蘭形容事件是不受歡迎且令人不安。該國外長彼得斯稱，太平洋地區領導人明確表達期望擁有一個和平、穩定、繁榮和安全地區的期望，各國仍在收集更多訊息。

日本內閣官房長官林芳正亦稱，中國未提前向日方通報，未確認到導彈經過日本上空，也未接到有關損害的報告。他強調，日方將繼續努力收集並分析必要情報，全力開展警戒監視，又指不透明性是日本和國際社會嚴重關切的事項。克里姆林宮發言人佩斯科夫則表示，這是中國的主權權利，中國從事軍事建設，俄方予以尊重。