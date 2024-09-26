公開招募野豬獵人惹爭議　官稱非盲目捕獵

內地部分地區野豬種群數量近年激增，導致不時發生野豬破壞農田甚至亂竄咬人事件。寧夏自治區固原市西吉縣周一（23日）發公告公開招募「野豬獵人」，卻被質疑捕殺會破壞野豬種群。

根據寧夏固原市西吉縣林業和草原局發布《關於遴選2024中央財政西吉縣野豬綜合防控項目捕獵隊伍和無害化處理隊伍的公告》內容顯示，該項目計劃獵捕西吉縣域內成年野豬300隻，每隻補償2,400元（人民幣，下同，約2,664港元），經費預算為72萬元（約80萬港元）。公告又指出，獵捕對象只為野豬，不得對獵捕區域其他野生動物進行獵捕；同時要求獵捕隊伍必須配備無人機、紅外線相機、獵犬10隻以上、捕獸器、軍工刀、鐵網、防護服等工具。

固原市林草局辦公室工作人員周三（25日）表示，該項目叫「野豬種群調控項目」，當野豬數量超過固定區域承載量之後，林草部門就會下達一定種群調控數量。該工作人員解釋，由於野豬過去兩年比較多，對周邊農戶農作物造成侵害事件時有發生。每年政府都要拿一定資金去賠償，所以申請一個種群調控項目，捕殺成年野豬。該工作人員強調，捕殺野豬是有科學監測和評估依據，不是盲目捕獵。