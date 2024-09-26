藉賣加密貨幣盜取400萬元現金　兩本地男子被捕

深水埗本周一(23日)發生一宗盜竊案，當日一名43歲本地男子前往長沙灣道一商場，在一間貨幣兌換店交出約400萬港元現金購買加密貨幣，女店員收取現金後進入一房間久久未返，男事主感可疑欲離開店舖始發現自己被反鎖店中，於是報案求助。

執法部門經深入調查後，鎖定部分涉案人士身份，並於周二及周三晚上(24及25日)以涉嫌「串謀盜竊」拘捕兩名分別23歲及30歲持香港身份證男子，該名23歲男子已被暫控一項有關罪名，案件已於今晨(26日)提堂，而該名30歲男子則仍被扣查。執法部門將繼續追緝其餘涉案人士，並追查有關贓款去向。

據初步調查所得，被捕人聯同兌換店女店員及多名涉案人士，共同策劃於約個半月前開設有關實體店舖，利用有正規裝修及設計的店面吸引受害人，並安排成功交易以博取事主信任，待他們加大交易金額時「收網」獲利，今次案件的受害人便曾於9月初先後進行兩次約40萬元及80萬元的交易。

據了解，西九龍區內於今年首9個月已發生12宗同類案件，受害人分別交出現金購買加密貨幣，或轉帳加密貨幣兌換現金時，均無收回有關款項，涉案金額共約1,080萬港元。執法部門提醒市民在進行虛擬資產投資或交易前，透過證監會確認相關平台已獲發牌，並選用有信用的交易平台或店舖，避免被不法分子詐騙。