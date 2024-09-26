王毅批美操弄人權問題　促為實現加薩停火發揮作用

中共中央政治局委員、外交部長王毅在美國紐約會見聯合國人權事務高級專員蒂爾克以及多國外長時表示，周二（24日）在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會上，美國等少數國家借涉疆問題攻擊抹黑中國人權狀況，批評其做法再次暴露出雙重標準，質問為何不為實現加薩永久停火、全面撤軍發揮應有作用，直指相關政治操弄已愈來愈不得人心。

王毅表示，包括回教國家在內100多個發展中國家在人權理事會上明確支持中方，早已看穿美方伎倆，清楚美國不過是以人權為幌子，企圖干涉中國和發展中國家內政；又指大家不禁要問，美國如此關心回教徒人權，為何不斷在中東等地區挑起或支持戰爭，造成大量無辜民眾傷亡？他指摘，西方列強侵犯中國人權的歷史殷鑑不遠，沒資格居高臨下當教師爺，中方願在平等基礎上與各國就人權問題交流。

王毅周二在紐約聯大期間會見蒂爾克，希望人權高專辦堅持多邊主義，公正客觀履職，與各國開展建設性對話與合作。中方反對個別國家將人權政治化，利用人權問題搞對抗，願在相互尊重基礎上與高專辦加強交流合作。蒂爾克則指，願與中方加強對話合作，增進相互了解，也期待中方就解決加薩衝突等熱點問題、緩解有關地區的人道災難發揮積極作用。