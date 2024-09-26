海南酒店員工偷錢兼掉包　遊客澳門誤用假港幣被遣返

山西一名女子打算趁暑假與家人到海南、香港和澳門一帶旅遊，早前入住海南陵水縣一間酒店，但首日便被偷走1萬港元，隨後報案。他們退房後前往澳門旅遊，又發現剩餘現金中有1萬港元被掉包成假鈔，致其在澳門遭警方審訊並被遣返。

女事主王芮（化名）與丈夫帶着兩名年幼孩子、其母親及同學一家等共10多人，今年7月29日坐飛機前往海南，出發前她在銀行兌換5.4萬港元，還帶有1萬元人民幣（約1.1萬港元），準備到港澳使用。她在網上預訂了陵水縣英州鎮土福灣的嘉佩樂度假酒店，入住期間一名黃姓清潔工曾入房打掃，她洗澡後發現放在電視櫃上的袋被人動過，並損失1萬港元現金。陵水縣公安局接報後立案，偵查黃某涉嫌盜竊一案，後來將其刑拘。

王芮上月4日從海南轉往廣東珠海，再過境澳門，當晚在澳門一間酒店吃飯，用隨身攜帶的港元付錢，商家卻稱她使用的是假鈔。王芮因而受查，上月6日被澳門方面遣返，她懷疑是被黃某掉包。黃某的家人最終按案發當天的匯率，將2萬港元兌換成人民幣歸還王芮。陵水辦案人員稱，此事尚在進一步偵辦中，據報當地警方正通過相關渠道與澳門方面溝通。