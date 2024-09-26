澤連斯基指俄擬襲烏核電廠　不點名批中印和平倡議

烏克蘭總統澤連斯基周三（25日）在美國紐約聯合國大會發表演說，他指出情報顯示俄羅斯準備攻擊烏克蘭的核電廠，這將引發核子災難，輻射會擴散到其他國家。中國和印度早前提出和平倡議，澤連斯基不點名批評兩國，指出任何替代方案只為實現暫時停戰，不是結束戰爭，只會為俄羅斯總統普京提供繼續戰爭的政治空間。

澤連斯基表示，近日收到情報顯示普京計劃攻擊烏克蘭核電廠和基礎設施，切斷電網，對能源系統的任何導彈或無人機攻擊，以及嚴重事故都會導致核災，「這一天必定不能來臨」。烏克蘭即將迎來嚴冬，他說：「想像你的國家80%的能源系統癱瘓，將會是甚麼生活？如果俄羅斯在我們其中一座核電廠引發核災，輻射不會『尊重』國界。」

澤連斯基呼籲採納他的俄烏和平方案，必須維護《聯合國憲章》，保證烏克蘭領土完整和主權，俄軍需撤走，結束烏克蘭境內的敵對狀態，烏克蘭人永遠不會接受殖民，每個人都必須明白不能以犧牲烏克蘭為代價來增強自己的力量。他強調，他的和平方案已存在兩年，沒有替代品，可能有人想為了政治傳記、停戰而非真正和平而獲頒諾貝爾和平獎，但普京帶來的只是更多痛苦及災難，警告各國不會以犠牲烏克蘭來增強自己的力量。

同日，中共中央政治局委員兼外長王毅與烏克蘭外長瑟比加在紐約會面，王毅指出中方的烏克蘭危機議題立場一以貫之，中方從不搞地緣博弈，從不謀求私利，始終積極勸和促談，為和平凝聚共識。中方願同包括烏克蘭在內的各方保持溝通，繼續做中方認為正確的事情，爭取早日實現和平。瑟比加表示，烏克蘭是一個獨立自主國家，願與中國建立強而有力的夥伴關係，就所有問題開誠布公地討論。烏方高度重視中國在烏克蘭危機的立場，以及為和平所做的努力。