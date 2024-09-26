日啟動第9輪核污水排海　台解除福島等5縣食品輸入管制

日本東京電力公司福島第一核電站周四（26日）上午啟動第9輪核污水排海。台灣衞福部食藥署周三（25日）晚公告，即日起全面解除日本福島等5縣食品輸入管制。日本外務省對此表示歡迎，希望未來能朝完全解除限制邁進。

台灣最新解除範圍包括福島縣及茨城、栃木、群馬和千葉等鄰近4縣的野味肉類、蘑菇和漉油菜等進口禁令，前提是需提交輻射檢測、產品產地等證明文件；另取消上述5縣以外產品附加放射性物質檢查報告的規定。台消基會表示曾強烈反對，很痛心政府仍作出開放的公告，呼籲主管機關持續密集性加強這些地區的農漁牧食品輻射量檢驗等。日本農林水產省指出，在台灣宣布放寬限制後，所有在日本流通的食品均可出口台灣，如靜岡縣茶葉、岩手縣和宮城縣的海產都可輸台，且不需放射性物質檢驗報告。

由去年8月24日開始，福島第一核電站已排放8輪核污染水，對上一輪排放在8月7日啟動，同月25日完成，排放量約7,800噸。中國外交部上周五（20日）宣布中日主管部門近期就福島第一核電站核污水排海問題持續進行多輪磋商，達成4點共識，包括日方將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中，以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。中方將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。