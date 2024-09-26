屠龍小隊案黃振強求情　指出庭指證或被報復　冀給予額外刑期扣減

「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀殺警，部分被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（反恐條例），是律政司首次引用該罪檢控，一旦罪成可被判終身監禁。案中14人被控，7名被告早前認罪。高院今（26日）處理從犯證人黃振強求情，並訂於11月14日判刑，黃續還押。

在事件中認罪的7名被告，包括黃振強、吳智鴻、蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、鍾雪瑩及陳玉龍，他們分別承認串謀犯下對訂明目標之爆炸、串謀謀殺及無牌管有槍械及彈藥等罪。其中鍾雪瑩承認一項無牌管有槍械及彈藥罪，早前被判入獄7年4個月。至於其他7名不認罪受審的被告，陪審團最終裁定其中一名男被告賴振邦所面對、屬交替控罪的串謀爆炸罪罪成，其餘全部被告罪脫。

黃振強承認串謀引爆訂明目標罪，在審訊中擔當控方證人。他今日求情指，黃稱已深感歉疚，明白刑期很長，他會在獄中積極進修。本案牽涉殺傷力武器，自己出庭指控其他相關人士，或會受報復，希望法庭量刑時考慮，給予額外刑期扣減。法官聽罷陳詞後稱，預計11月前會完成聽取所有被告求情陳詞，訂於11月14日判刑。

案件編號：HCCC164/2022，HCCC255、256/2023