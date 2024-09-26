中國足協規定俱樂部　最遲12月下旬解決欠薪欠債

內地早前整治職業聯賽「假賭黑」問題，公布終身禁止從事足球行業名單，其後有球員揭露踢假波是因俱樂部普遍存在的欠薪情況。中國足協競賽部門周三（25日）開會，強調各級俱樂部必須最遲於今年12月下旬解決全部欠薪欠債問題，否則俱樂部將無法獲得新賽季相應級別職業聯賽准入資格。

中國足協競賽部門通過線上方式，召集國內三級職業聯賽俱樂部負責人舉行2025賽季職業聯賽准入工作會。中國足協相關代表會上指出，2025賽季職業聯賽准入工作仍將沿用過去幾年內推出的相關准入規定，欲報名參加的俱樂部應於10月10日至11月25日提交准入材料。中國足協代表又坦言，最近幾個賽季國內職業俱樂部營運狀況普遍不理想，大多數俱樂部面臨包括財務危機在內的各類壓力，從而存在欠薪、欠債隱患，給整個聯賽帶來不確定因素及不利影響。

中國足協將從嚴落實2025賽季各級聯賽俱樂部准入審核工作，明確強調各級俱樂部必須最晚於今年底將欠薪、欠債問題處理完畢。協會工作人員將此形容為「大限」，意味打算報名下個賽季相應級別國內職業聯賽的俱樂部，必須在今年內徹底清償欠薪、欠債，否則將沒法獲得新賽季聯賽准入資格。