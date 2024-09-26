一年錄近284隻雀鳥撞玻璃亡　團體倡強制規管新建築

每年有不少鳥兒飛行時，因未能識別大廈的玻璃牆，而撞窗死亡或受傷。有團體今日(26日)表示，整合2022年至2023年的鳥撞紀錄，一共錄得309隻鳥曾撞玻璃意外，其中284隻死亡、25隻受傷。觀鳥會指，全港有16區發生曾發生鳥撞意外，而最嚴重的集體鳥撞個案是發生在中文大學伍宜孫書院圓夢臺，有至少35隻白頭鵯懷疑因撞向透明玻璃欄杆而集體死亡，是全年集體傷亡最高的個案。

香港觀鳥會於在2022年9月1日至2023年8月31日期間，進行鳥撞玻璃監察和記錄，結果錄得249宗事故，其中11月是發生多宗鳥撞個體的月份，初步估計與春秋遷徙季和度冬季有關。傷亡光雀鳥涉及48個品種，當中13種為具保育級別鳥種，數量達88隻，佔整體28.4%，包括全球極度瀕危黃胸鵐、國家二級保護動物北鷹鴞及藍喉歌鴝等的物種。

觀鳥會初步分析指，相關個案涉及高樓建築物普遍有較高的玻璃覆蓋率，且距離植被較遠，相信這些鳥撞是因為大範圍的玻璃幕牆能反射天空或遠景，繼而影響正於香港較高處、作相對遠距離飛行的雀鳥。至於涉鳥撞記錄的低矮建築物，其撞擊面大多與樹叢距離較近，相信這些個案通常涉及一些於樹叢間、作短距離低飛的雀鳥，因此即使其玻璃覆蓋率不高，若該玻璃能反射樹叢，便會混淆雀鳥誤以為可穿越，而導致鳥撞發生。

團體表示將推出本港首個鳥撞玻璃公民監測套裝，包括一份鳥撞玻璃監測小冊子和一張「鳥撞玻璃監測公民報告隨身卡」，即日起供免費下載，亦希望當局強制規定所有新建或翻新建築物須符合「防鳥撞」要求。