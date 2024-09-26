全能型強冷空氣今襲內地　周末起大範圍雨雪

全能型強冷空氣周四（26日）起影響內地，中央氣象台預計當日至下月1日，強冷空氣將自西向東影響大部分地區，帶來大風降溫雨雪天氣。新疆、甘肅、內蒙古西部未來兩天率先受影響，中東部周六（28日）起亦將出現降溫和大範圍雨雪天氣，北方大部地區降溫幅度可逾10℃，多地氣溫將創今年立秋以來新低。

中央氣象台預計，周四起6天國內大部地區將有4至8℃降溫，北方大部地區降溫幅度可達10至12℃，局部地區14℃以上。今次冷空氣過程將進一步拉低今年入秋以來大部地區的氣溫最低值，南方高溫將被終結，西北高海拔地區有望出現降雪，主要降雨時段在周六至下周日（29日），四川、重慶、陝西等地雨量較大。甘肅省定西市周三（25日）突降冰雹，道路儼如「冰河」，路面厚如積雪，不少行駛中的車輛被迫停下。

新疆南部和東部、甘肅、內蒙古中西部、寧夏、陝西北部等地，周五（27日）起3天還將自西向東有一次明顯的沙塵天氣。中央氣象台另提到，熱帶低氣壓「西馬侖」周四早上位於日本鹿兒島南偏東方向大約405公里的西北太平洋洋面上，料以時速5至10公里向北偏西方向緩慢移動，強度逐漸減弱，未來對中國海域無影響。