反制加拿大加徵關稅　華商務部啟動反歧視調查

針對加拿大政府日前宣布對自華進口的電動車、鋼鋁產品採取加徵關稅等限制措施，中國商務部周四（26日）決定，即日起對加拿大相關措施啟動反歧視調查。

中國商務部發公告指，依據《中國對外貿易法》規定，任何國家或地區在貿易方面對中國採取歧視性的禁止、限制或其他類似措施，中國可根據實際情況對該國或地區採取相應措施。商務部獲得的初步證據和資訊顯示，加拿大將對自中國進口相關電動車和鋼鋁產品採取的加徵關稅等限制措施符合上述規定。因此決定啟動反歧視調查。

本次調查對象包括但不限於加拿大自下月1日起，對所有中國製造的電動車輛徵收100%附加稅；自下月15日起對自中國進口的鋼鐵和鋁製品徵收25%附加稅；限制可享受加拿大清潔能源汽車補貼的國家範圍。加拿大政府本月10日起就自中國進口的電池和電池零部件、太陽能產品、半導體和關鍵礦產等徵稅啟動為期30天的公眾諮詢，其後續採取的相關措施也在本次調查範圍內。調查可採取書面問卷、召開聽證會、實地調查、委託調查等方式進行，調查期限通常為3個月。商務部將根據調查結果，提出調查報告或作出處理裁定。