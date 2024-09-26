破星洲及台灣遠洋船走私案　檢電子產品等值1.5億元貨

海關在出口至新加坡及台灣的貨櫃檢獲懷疑走私貨。(吳鎮興攝)

海關有組織罪案調查科根據風險評估及情報分析，今個月鎖定兩個原定出口至新加坡，以及一個原定出口至台灣的貨櫃，經檢驗後，關員從該3個貨櫃搜出大批未列艙單貨物，市值約1.5億港元。

第一宗案件發生於9月9日，該兩個準備送往新加坡的貨櫃，報稱載有家用電子產品；第二宗案件在9月19日發生，該個送往台灣的貨櫃，艙單顯示載有螢幕、晶片、電腦、遊戲機底座、化妝品及DVD播放器。惟海關對該3個貨櫃進行X光檢查時，留意到影像有可疑。

送往新加坡的貨櫃的影像深淺不一，貨物較為雜亂及不一致，相信載有家用電子產品以外的物品；送往台灣的貨櫃有較多淺色影象，貨物的形狀和密度與所報稱的物品不相符。

基於上述理由，關員對3個貨櫃產生懷疑，於是進一步開櫃檢驗，發現新加坡的貨櫃除了家用電子產品外，亦混雜手機、平板電腦、相機及其他貨物；台灣的貨櫃亦不止運載已申報的物品，另載有手機、電路板及集成電路。

經跟進調查後，關員查出涉案貨櫃均以海外公司作為付貨人，案中的走私貨物被混雜在經申報的正當貨物中，不排除是不法分子故意以此等方式逃避偵查。另一方面，相關貨櫃所檢獲的物品，過往均是曾走私到內地的熱門產品，不排除貨物會再以其他途徑偷運至內地，若然偷運成功，料可逃避約3,000萬港元的稅款。海關現正追查貨物來源及其最終目的地，不排除稍後有涉案人士被捕。