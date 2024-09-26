大陸射導彈後軍機大舉聯巡　21架越台海中線

大陸試射洲際彈道導彈、多艘外國艦艇過航台海之際，台灣國防部周四（26日）早上發布解放軍動態指，過去24小時內有43架次軍機擾台。台軍同日中午宣布，再偵獲29架次大陸軍機執行聯合戰備警巡。台方罕有狠批大陸實施和戰兩手策略，一方面出訪營造和平對話假象，另一方面卻藉軍事行動威懾周邊地區。

台軍周三（25日）上午6時至周四上午6時偵獲大陸軍機43架次，其中34架次逾越海峽中線，進入台灣北部、中部及西南空域，另有8艘次軍艦持續在台海周邊活動。台國防部指出，周四早上8時起陸續偵獲大陸殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機共29架次出海活動，其中21架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置導彈系統適切應對。

台總統賴清德周四下午主持首場全社會防衞韌性委員會，聚焦民力、物資、能源、醫療、資通5大主軸。台媒消息指，國安會副秘書長徐斯儉將在專案報告提出目標，核心在於小規模的「無劇本演練」，可能有兵推、實地演練等開放形式，並納入明年民安、萬安、漢光演習的動態規劃，當作前導或相關環節。