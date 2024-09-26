華促日勿引狼入室　迎合美方部署導彈

中國國防部周四（26日）舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、新聞發言人張曉剛分別就有關中美兩軍關係、南海局勢以及台灣問題回答記者提問。他表示，美國以競爭和威脅的視角看待中國軍隊，渲染炒作所謂中國軍事威脅已到無可救藥的地步，其用意不過是為擴充自身軍力找藉口。對於美國可能在日本部署堤豐中程導彈系統，中方正告日方務必慎重行事，不要引狼入室、迎合美方，否則只會將自身推向險境。

美副國務卿坎貝爾早前表示，中國是美國史上最大挑戰，中國威脅已超越冷戰。張曉剛反駁，美方才是威脅世界和平的最大挑戰、戰爭衝突的「策源地」，但打「中國牌」治不好美國自身的病，要求美方客觀理性看待中國軍力發展和戰略意圖。他提到，美國在亞太地區部署中導將加劇軍備競賽勢頭，嚴重威脅地區國家安全，嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，中方對此堅決反對。

美日印澳近日舉行四方安全對話峰會，指摘當前南海存在脅迫和霸凌。張曉剛批評，美日印澳都不是南海問題當事方，卻對中國搞「麥克風外交」，拱火攪局、誤導輿論。他表示，菲方近日撤離非法滯留中國仙賓礁潟湖的9701號海警船，是菲方唯一正確出路，有利恢復相關海域和平穩定。中方敦促菲方不要心存幻想、誤判形勢，停止一切徒勞的冒險挑釁。對於菲方希望採購中程導彈且繼續利用美國在菲部署的堤豐系統，中方敦促美方按此前公開承諾盡早撤走中導系統，並正告菲方不要打錯算盤，把自己綁上美國戰車，只會自毀家園、自食惡果。

回應有關美對台軍售和出售過期武器的問題，張曉剛指無論美對台軍售，還是開展所謂武器聯合生產活動，絕不是為了「保台」，而是把民進黨當局當「冤大頭」、把台灣當「提款機」，對台傾銷過期陳舊的庫存武器，養肥自己的軍工複合體。他強調，買再多武器都改變不了「台獨」必亡的宿命，解放軍有足夠能力粉碎一切「台獨」分裂圖謀，捍衞國家主權和領土完整。