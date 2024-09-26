舊樓業主遵辦消防指示　支援中心收5600求助

舊樓欠缺消防設施，危機處處。消防處指在去年12月成立針對舊樓業主提升消防安全的樓宇支援中心，周1至周6運作，指導居民如何遵辦消防處發出的指示，過去一段日子已接獲5,600多宗求助個案。消防處又成立樓宇改善社區支援隊，直接前往舊樓接觸業主，協助成立法團、申請資助和提升消防設備。

消防處長楊恩健今日(26日)出席九龍城區議會時表示，因應不少舊樓業主在提升樓宇消防設施時，面對欠缺空間安裝消防水缸的困擾，消防處在去年7月同水務署聯手解決問題，可以直接由水務署街喉駁入舊樓的消防系統，如此就可免卻尋找位置安裝水缸的煩惱，還可省卻工程費用。

他表示，只要水務署街喉有足夠水壓，和加上止流閥就可以，計劃開始至今已收到20多份申請並已完成審批，有兩項直接泵水工程已經完成，相信措施可適用於數千幢舊樓，希望有更多提升消防設施的舊樓能採用此計劃。

鑑於過渡性房屋的要求持續上升，他指消防處在審批圖則方面加大人手、優化流程，驗收公共房屋的過程由以往45天縮減至25天完成。至於去年開始各區都舉辦的夜繽紛活動以振興經濟，以往申請臨時公眾場所的牌照，一般需時34日，現把將流程縮短至5日，今年4月的龍城美食潑水泰繽紛更只需2日便發出牌照，冀有助便利營商。