啟德體育園設AI滅火大水炮　紅外線偵測火源射水

啟德體育園將於明年啟用，將會舉辦大型運動賽事及演唱會，消防安全亦是關注重點之一。消防處指園內有一具獨特的人工智能(AI)紅外線探測滅火水炮，並已完成驗收。

消防處今日(26日)在九龍城區議會中指出，區內有多項大型建設，消防處均有份參與，當中啟德體育園亦會以快速的時間完成驗收，特別是園內一具獨特的人工智能紅外線探測滅火水炮，消防處已完成驗收。

有區議員關注舞台的煙花效果會否誤觸AI的滅火水炮，消防處指滅火水炮主要用紅外線偵測，只會指向大火然後射水，舞台煙花的火花不會引發射水。

英國搖滾樂隊Coldplay則計劃在明年第二季於啟德體育園舉行演唱會。有區議員指體育園鄰近住宅樓宇，關注聲浪問題，希望園方及早同居民溝通，必要時採取額外的隔音措施，以確保居民不會受場地活動聲浪滋擾。

啟德體育園代表尹慧嫻回覆指，體育園主場館的開合式上蓋已完成安裝，並已進行100次開合測試，發現上蓋每開合一次需時30分鐘左右。她說未來主場館舉辦活動的時候，都會同活動主辦方緊密溝通，並會視乎天氣狀況和活動類型來決定天幕是處於開或合的狀態，但預計演唱會舉行期間會關閉天幕以減低聲浪溢出，相信此舉能有效隔音。

至於零售區200間店舖的出租率理想，她說現正計劃何時舉行試業。體育園場館在沒有大型活動的情況下可讓公眾租用，市民訂場可使用園內的硬件設施外，亦可使用園方自行研發的手機應用程式，未來會做一些測試，適當時候會公布詳情。