不獲銀行貸款　中小企叫苦　議員：捱唔過呢兩個月

經濟復甦步伐緩慢，雖然政府不斷唱好，但實際上卻吉舖處處。政府多次強調會支援中小企，但有議員指近日收不少中小企的求助，更引述有商場租戶依足程序卻未能得到銀行貸款，質疑政府是否理解中小企正面對的困境，又指不少中小企的朋友也指即使10月中發表的施政報告有任何措施，相信他們也不能捱到10月、11月，對他們來說，天天也是難關。

議員江玉歡在社交平台貼文，指中小企自2022年疫情結束後，生意並沒有像想像中好轉過來，而經濟復甦像過門而不入，生意因市民消費意欲薄弱而縮減，銀行亦未有放寬借貸或容許延後還款，不少中小企被迫走入絕路。

她表示，連日來都收到中小企的求助，其中一個商場租戶，經營民生生意超過10年，叫做「搵到兩餐」，但過去幾年沒有減租之餘，租金加冷管費拾級以上，無論商場吉舖有多少，減租或遲些少交租也免問。結果，商戶近日惟有連在戶口的最後幾萬港元，也用作支付租金之用。

針對金融管理局曾說會游說銀行盡力支援中小企，她指該商戶曾聯絡3間銀行，花了不少時間遞交文件，但幾個星期過去，有一、兩間走了程序，又請他補交未來12個月的預計營業額，有些就要他提供ESG的大計證明，結果用了一整晚按銀行的要求整理文件，得出的回覆是銀行有既定的政策，不能提供任何協助，商戶最終失望而回。

她指類似的情況相信在中小企業界並不陌生，質疑政府是否理解中小企正面對的困境？對於銀行界提供的協助，若政府沒有實質支援，銀行亦難以主動放寬借貸。

今年只餘下的3個月，她指這段時間是各行各業的寒冬期，如果政府真心認為前景亮麗，是否應首先盡快支援中小企業，以表示政府對前景的絕對信任。