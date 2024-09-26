內地發現抑制愛滋病毒抗體　有效率逾99%

據江蘇南京大學周三（25日）消息，該校科研團隊從羊駝體內分離出一種抗體，能與愛滋病病毒受體結合。實驗中，該抗體抑制愛滋病病毒的有效率超過99%。相關成果近期在國際學術期刊《自然‧通訊》發表，有望為新藥研發提供思路。

論文共同通訊作者、南京大學醫學院教授吳稚偉稱，目前愛滋病新藥研發的思路主要從病毒進入宿主細胞的過程入手，過程中一個名為CD4的受體就像「門把手」，病毒利用它才能打開細胞的「大門」。科研團隊從羊駝體內分離出上千個CD4的納米抗體，其中一種Nb457抗體展現出抑制愛滋病病毒的潛力。吳稚偉表示，團隊構建一系列假病毒，模擬全球有代表性的117種愛滋病病毒株，在將Nb457抗體與假病毒相互作用後發現，該抗體有效抑制其中116種病毒株的感染，體現出良好的廣譜性和抗病毒活性。

另一共同通訊作者、南京大學醫學院研究員吳喜林介紹，在後期小鼠實驗中，為感染愛滋病病毒的小鼠注射由Nb457工程化改造而來的三聚體納米抗體後，其體內幾乎檢測不到病毒，也沒發現耐藥突變現象。吳稚偉稱，愛滋病病毒變異速度快，容易產生耐藥性，導致藥效下降。此次發現的新抗體並不針對病毒本身，而是CD4這個「門把手」，因此不易導致病毒產生耐藥性。