9.3%乳癌患者初診時已為第4期　基金會倡3階段實施全民乳房篩查

乳癌是香港婦女最大的癌症威脅，約每13位女性就有1位患有不同程度的乳癌，確診數字更不斷上升。香港乳癌基金會於今日(26日)就發布新一期《香港乳癌資料庫報告》，當中指出初診已為擴散性乳癌的患者有所增加，其中初診時已為第4期乳癌的患者有9.3%，較已實施乳癌篩查的美國高近3成6。基金會創會人、香港乳癌資料庫督導委員會聯席主席張淑儀強調，患者於病情早期求診可大幅提升存活率，促請政府全面或分階段實施全民乳癌篩查。

乳癌患者持續上升，單單2021年新增的入侵性乳癌就有5,565宗，當中有近1成屬第4期癌症。而乳癌資料庫今日發布第16期報告指出，有6至8成患者在無意中自我檢查時發現患癌，當中有9成患者發現無痛腫塊。發現相關症狀後，於一個月內求診的患者，有8成4為乳癌第1、2期。而發現症狀後隔一年才求診的患者，初診時確診第3、4期的數量亦大由上升。張淑儀表示，由於患者檢查時不痛，以為並無大礙，令求診時期延誤。然而，第4期乳癌的5年存活率僅有5成5，較整體乳癌患者為低。

香港乳癌資料庫督導委員會成員郭子熹引述報告指，初診第4期乳癌患者有7成於症狀出現後拖延3個月或以上才求診。患者超過8成介乎40至69歲，有近7成有3個或以上的風險因素，例如肥胖、從未或延遲生育等，而且他們的有近8成沒有接受定期乳房檢查，4成從未作任何檢查。

基金會主席霍何綺華就建議，政府可分3階段實施全民乳房篩查，第一階段先針對高危人士，如中年女性，第二階段再為低收入地區啟動篩查試點，最後再按先前經驗實施全民乳癌篩查，以降低市民初診時已患晚期乳癌的風險，提升存活率之餘，亦減輕醫療負擔。