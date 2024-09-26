十一煙花匯演料吸引逾30萬人觀看　維港兩岸將分階段封路

璀璨煙花10月1日晚上9時耀維港，當局估計超過30萬人會在維港兩岸觀賞，執法部門自當日下午4時起會逐步在港島各區及尖沙咀一帶分階段封路。海上方面，為使船隻有秩序地離開，匯演後限制區的東和西封鎖線會分階段解封，西封鎖線將在晚上約10時解封，東封鎖線會因應維港的交通情況解封，預計在晚上約10時15分解封。

當日下午6時起，尖沙咀將分階段封路。首階段是彌敦道、廣東道、紅磡繞道及尖沙咀市中心一帶；第二階段由6時30分起，涉及天星碼頭巴士總站和九龍公園徑北行，封路後相關路段商場和酒店停車場出入口將暫停使用。第三階段則是柯士甸道西部分路段、博物館道等。最後階段是晚上8時45分起，封閉中港城對出的廣東道、金巴利道、山林道和雅翔道。紅磡海濱因有工程正在進行中，不會開放予觀賞煙花匯演。

港島方面，金紫荊廣場則是會在下午4時起即開始封路，當晚7時半起多區也將分階段封路，首階段封路措施涉及中環海濱、灣仔北及中環灣仔繞道的3個出入口。第二階段將從晚上8時15分起，包括添華道、杜老誌道天橋、立法會道、港灣道及愛丁堡廣場。第三階段則是從晚8時55分起，將封閉民耀街、金融街和灣仔南一帶路段。東區的封路措施則是從晚8時起，涉及東岸公園附近路段，東區走廊相關入口亦會關閉。